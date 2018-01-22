Audi отзывает 127 тысяч автомобилей для проверки ПО

ФРАНКФУРТ, 22 янв - ПРАЙМ. Audi AG отзывает 127 000 автомобилей, на которых, как определил немецкий автомобильный регулятор, установлено незаконное ПО, способное влиять на выхлопы. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на регулятор KBA.

Представитель Audi заявил, что компания вместе с KBA изучает возможные нарушения.

Audi и ее владелец Volkswagen AG сталкиваются с проблемой несанкционированного ПО с 2015 года, когда стало известно, что примерно на 11 млн автомобилей группы Volkswagen были установлены незаконные программы, позволяющие им обходить стандарты выхлопов.

"ПО для данных автомобилей будет полностью проанализировано, протестировано и представлено для утверждения KBA", – сообщила Audi в воскресенье.

Из 127 000 отзываемых автомобилей 77 600 находятся в Германии. Отзыв касается ряда моделей с дизельными двигателями V6.