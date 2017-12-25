СМИ: Участие иностранных компаний в покупке пакета "Трансконтейнера" могут ограничить

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает не позволять иностранцам приобрести даже блок-пакет в "Трансконтейнере" TRCN: рекомендовано ограничить долю их участия в консорциумах, претендующих на 50% плюс две акции оператора, 50% минус одной акцией, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития от 15 января.

Объединенная транспортно-логистическая компания железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ владеет 50% плюс две акции "Трансконтейнера". РЖД планируют вывести этот пакет из ОТЛК и вернуть себе, а затем эти 50%, как ожидается, будут проданы на конкурсе.

Издание отмечает, что из многочисленных претендентов на актив эта мера в первую очередь может коснуться UCL Holding Владимира Лисина, которая планировала идти на конкурс с международным линейным оператором Mediterranean Shipping Company, а также партнерства французской CMA CGM с российским ООО "Логопер", подконтрольным Александру Кахидзе. Кроме того, с иностранным партнером мог прийти РФПИ. Другие участники совещания, также считающиеся основными претендентами на актив — группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (владеет 25,07% "Трансконтейнера"), ГК "Дело" Сергея Шишкарева и Global Ports, — официально не заявляли о партнерстве с иностранцами.

В Минэкономразвития на запрос издания не ответили. В Минтрансе газете сообщили, что в министерстве ничего не известно о предложении ограничить участие иностранного инвестора в приватизации "Трансконтейнера". В UCL и РФПИ воздержались от комментариев. Гендиректор "Логопера" Юрий Лопусов сообщил изданию, что после совещания компания не получала никакой официальной информации об ограничении иностранной доли.

Как заявил газете источник, позиция Минэкономразвития, по сути, противоречит поручению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о продаже пакета "Трансконтейнера" на открытых торгах синдикату, консорциуму, обладающему компетенциями и заинтересованному в развитии контейнерных перевозок между Европой и Азией. Другой источник издания, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса в правительстве, рассказывает, что Шувалов на совещании вновь подтвердил свою позицию: продажа компании глобальному игроку "без ограничений".

Также, согласно протоколу, РЖД должны обсудить варианты создания альтернативного контейнерного перевозчика с потенциальным покупателем "Трансконтейнера" уже в первом квартале 2018 года. В монополии отказались комментировать газете тему совещания, уточнив, что вопрос о создании альтернативного перевозчика планово прорабатывается с прошлого года. Ранее именно РЖД настаивали на праве создания такой структуры в случае продажи "Трансконтейнера", идею поддерживали ФАС и правительство, пишет издание.