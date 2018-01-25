Мировой авторынок в 2017 году установил новый рекорд

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Мировой автомобильный рынок за прошедший 2017 год вырос на 2,4% - до 95,308 млн машин, установив тем самым новый рекорд, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Агентство, ссылаясь на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Лидером мирового авторынка по-прежнему остается Китай: за 2017 год там было продано 28,592 млн авто, рост составил +2%.

Вторая строчка тоже не изменилась - в США было продано 17,21 млн автомобилей, падение рынка составило 1,9%.

Третье место совокупно занимают страны Западной Европы: 16,201 млн авто, рост - 2,7%.

Что касается стран Восточной Европы, то этот рынок на 8,4% - до 4,217 млн машин.