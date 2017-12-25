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Три кандидата от структуры Абрамовича-Абрамова номинированы в совдир "Трансконтейнера"


Компании / Индустрия / Транспорт / Металлургия

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Три кандидата от компания "Енисей Капитал", аффилированной с основными акционерами Evraz - Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, - номинированы в совет директоров ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" TRCN, следует из сообщения компании.

В декабре 2017 года "Енисей Капитал" купил у НПФ "Благосостояние" 24,5051% оператора. Собрание акционеров для досрочного избрания совета директоров назначено на 20 февраля текущего года.

"В список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров "Об избрании совета директоров общества" включены следующие лица: Лудин Сергей Олегович, Давидович Давид Львович, Комаров Андрей Борисович от ООО "Енисей Капитал", - говорится в сообщении "Трансконтейнера" в четверг.

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