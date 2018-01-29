Автопроизводителей ФРГ подозревают в финансировании тестов с выхлопами на людях

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Исследовательская организация, финансируемая крупными немецкими автопроизводителями, предположительно, проводила эксперименты на людях, при которых обследуемые вдыхали двуокись азота с целью установить влияние выхлопных газов на организм здорового человека, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на доклад организации.

По данным издания, тесты проводило "Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (Europaische Forschungsvereinigung fur Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, EUGT). Финансирование EUGT осуществляли немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW.

В опубликованном в 2016 году докладе организации сообщается, что исследования проводились в Университетской клинике Ахена в 2012-2015 годах. В рамках данных тестов 25 молодых и здоровых людей в течение нескольких часов вдыхали газ в различных концентрациях и после этого проходили обследования. По итогам тестов исследователи EUGT пришли к выводу, что нельзя установить влияния газа на организм.

Как заявил руководитель организации Томас Краус, информативность данного исследования ограничена, так как результаты нельзя распространять на все население, а двуокись азота является лишь одной из составляющих выхлопных газов. Концерн Daimler уже дистанцировался от данного исследования и жестко его осудил.

Несколько дней назад объединение EUGT уже становилось объектом критики, когда в СМИ появились сообщения о том, что эксперименты с вдыханием выхлопов проводились над обезьянами в США по заказу организации.

Лоббистская группа EUGT была основана в 2007 году концернами Volkswagen, Daimler, BMW при участии Bosch и прекратила свое существование в середине 2017 года.