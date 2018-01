Volkswagen временно отстранила одного из менеджеров из-за скандала с опытами на животных

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Volkswagen AG сообщила во вторник, что глава ее департамента по внешним связям был временно отстранен от работы в связи с появившимися в эти выходные новостями о том, что автопроизводитель проводил опыты с автомобильными выхлопами на обезьянах.

Volkswagen приняла предложение Томаса Штега, главы группы по внешним связям и экологии, приостановить его полномочия на время расследования. Штег заявил, что готов понести полную ответственность, сообщает Dow Jones со ссылкой на компанию.

Опыты финансировались Европейской исследовательской группой по окружающей среде и здоровью в транспортном секторе (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, EUGT).

"В настоящее время мы анализируем работу EUGT, которая была распущена в 2017 году, и определяем все необходимые последствия", - заявила Volkswagen.

Впервые об этих опытах, проводившихся в США, сообщила The New York Times.