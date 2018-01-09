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ММК в 2018 г может увеличить производство на основной площадке на 2%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" MAGN(ММК) в 2018 году планирует увеличить объем производства на основной площадке в Магнитогорске примерно на 2%, сообщил в ходе телефонной конференции директор ММК по экономике Андрей Еремин.

"По основной площадке мы предполагаем, что увеличим объем производства в этом году. Это небольшое увеличение, может быть порядка 2%", - сказал Еремин.

Магнитогорский металлургический комбинат в 2017 году увеличил производство стали на 2,5% - до 12,86 миллиона тонн. Отгрузки товарной металлопродукции при этом практически не изменились, составив 11,333 миллиона тонн.

Еремин добавил также, что турецкий актив компании - предприятие MMK Metalurji - без учета возможности запуска на нем горячекатаного производства может выпустить по итогам 2018 года порядка 1 миллиона тонн металлопроката. В текущего году ММК также планирует увеличить объемы добычи собственного угля.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании — крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,3% акций).

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