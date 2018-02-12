Некоторые самолеты Airbus временно выведены из эксплуатации до устранения проблем с двигателями

ЛОНДОН, 12 фев - ПРАЙМ. Европейская авиаконструкторская компания Airbus SE предупредила об очередных проблемах с двигателями Pratt & Whitney, установленными на ее A320neo. В результате европейские органы авиабезопасности в условиях чрезвычайной ситуации наложили ограничения на использование самолетов, сообщает Dow Jones со ссылкой на Wall Street Journal.

Теперь авиакомпании, имеющие A320neo с этими двигателями, должны будут временно вывести из эксплуатации часть своих самолетов.

Европейское агентство по безопасности полетов заявило, что знает о "нескольких случаях выключения двигателя в полете" и других происшествиях, зафиксированных во время эксплуатации самолетов A320neo, самой популярной модели Airbus. Агентство ввело ограничение на полеты лайнеров с этими двигателями.

Самолеты A320neo поступили в эксплуатацию чуть больше двух лет назад, и с тех пор Pratt & Whitney из-за отказа компонентов приходилось заменять двигатели быстрее, чем предполагалось. На решение всех проблем ушло больше времени, чем изначально планировалось, и это сказалось на работе авиакомпаний, а также принесло финансовые сложности United Technologies.

Airbus указала, что содействует Pratt & Whitney в поисках причины недавно выявленной проблемы. Pratt & Whitney указала в пятницу, что "эта проблема касается лишь определенной подгруппы двигателей" и что авиакомпании, использующие самолеты с такими двигателями, были уведомлены.

Airbus наращивает производство различных самолетов, но постоянно сталкивается с задержками из-за проблем у поставщиков.

Компания отметила, что пока не ясно, какое влияние новые сложности окажут в этом году на поставки самолетов. Airbus на этой неделе должна предоставить официальные цели по поставкам самолетов в этом году. Правда, она уже указала, что надеется поставить около 800 самолетов разных типов против 718 единиц, поставленных в прошлом году. Однако из-за проблем с поставками двигателей Airbus в прошлом году не достигла цели по поставкам A320neo.

Airbus указала, что двигатели Pratt установлены на 113 самолетов A320neo, эксплуатируемые 18 авиаперевозчиками, однако не все эти двигатели затронула проблема с комплектующим. Сколько самолетов будет временно выведено из эксплуатации, пока не ясно.

Акции United Technologies на фоне этих новостей в пятницу во второй части торгов упали на 2% до 125 долларов, тогда как ранее торговались выше 128 долларов.