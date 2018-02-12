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Honda отзывает в Китае 350 тыс автомобилей из-за воздействия холода на двигатели


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Honda отзывает в Китае примерно 350 000 кроссоверов CR-V и автомобилей Civic с турбодвигателем на 1,5 литра из-за воздействия холодных температур на двигатели. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Reuters, которое передает сегодняшнее заявление совместного предприятия Honda и Dongfeng Motor Group.

Reuters передает со слов представителей Honda, что несчастных случаев не зарегистрировано. Проблема касается масла для двигателей и, как сообщается, не сказывается на состоянии двигателя или работоспособности автомобиля.

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