Honda отзывает в Китае 350 тыс автомобилей из-за воздействия холода на двигатели

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Honda отзывает в Китае примерно 350 000 кроссоверов CR-V и автомобилей Civic с турбодвигателем на 1,5 литра из-за воздействия холодных температур на двигатели. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Reuters, которое передает сегодняшнее заявление совместного предприятия Honda и Dongfeng Motor Group.

Reuters передает со слов представителей Honda, что несчастных случаев не зарегистрировано. Проблема касается масла для двигателей и, как сообщается, не сказывается на состоянии двигателя или работоспособности автомобиля.