Арбитраж Москвы признал банкротом "Когалымавиа"

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию "Когалымавиа" и открыл в ней процедуру конкурсного производства сроком на полгода.

Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, это был теракт.

Суд утвердил конкурсным управляющим должника Александра Волчкова. Его отчет о ходе конкурсного производства назначен на 7 августа. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в апреле 2017 года по заявлению ФНС России.

Суд утвердил конкурсным управляющим должника Александра Волчкова. Его отчет о ходе конкурсного производства назначен на 7 августа. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в апреле 2017 года по заявлению ФНС России. Суд включил тогда задолженность перед бюджетом по страховым взносам в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в размере около 156 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании.

В настоящее время крупнейшими кредиторами "Когалымавиа", чьи требования включены в реестр, являются "Кредит Европа Банк" (сумма требований 736,6 миллиона рублей) и туркомпания "ТТ-Трэвел" (716,4 миллиона рублей).

Представитель временного управляющего Риммы Багавиевой на заседании суда во вторник сообщил, что по результатам проведенного финанализа управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности должника. "Первое собрание кредиторов, состоявшееся 27 декабря, проголосовало за обращение в суд с ходатайством об открытии конкурсного производства", - сказал представитель временного управляющего.

Заявление ФНС о банкротстве авиакомпании было подано еще в марте 2016 года. Представитель перевозчика ранее неоднократно заявлял в суде, что "Когалымавиа" намерена погасить долг перед бюджетом. По его словам, несмотря на приостановку полетов, компания продолжает вести хозяйственную деятельность, у нее "широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием". Как отметил представитель должника, доходы от этой деятельности позволят погасить долги перед кредиторами.

Росавиация с 15 марта 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта "Когалымавиа" на основании, как сообщал регулятор, требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов.