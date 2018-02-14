Mercedes отзывает почти 1,5 тыс авто в РФ из-за проблем с подушкой безопасности

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Официальный дилер Mercedes-Benz в РФ отзывает почти 1,5 тысячи машин V-Klasse и VITO в России из-за возможного необоснованного срабатывания подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 1480 машин, реализованные с 2014 по 2015 годы.

"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах Mercedes-Benz V-Klasse / VITO будет дооборудован рулевой вал электрической перемычкой, проверено предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.