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Инвестиции в проект "Сибура" и Saudi Aramco в Саудовской Аравии составят более $1 млрд


Компании / Индустрия

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Инвестиции в проект по производству каучука в Саудовской Аравии с участием "Сибура" составят более 1 миллиарда долларов, часть средств будет предоставлена Саудовской Аравией, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Это одна из первых, очень масштабных инвестиций российских компаний на территории Саудовской Аравии. Партнером проекта будет выступать Saudi Aramco в рамках нашего совместного энергетического фонда. Также Total играет значимую роль. Мы видим, что российские инвестиции приходят, Саудовская Аравия открыта к российским инвестициям, всячески их приветствует и инвестирует, чтобы наше взаимодействие было сильнее", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Идет речь об инвестициях более 1 миллиарда долларов, часть из этих средств будет предоставлена саудовской стороной", - сказал он.

В январе глава "Сибура" Дмитрий Конов говорил РИА Новости, что рассматривается разный состав партнеров для участия в этом проекте.

В июне 2017 года совладелец "Сибура" Леонид Михельсон говорил, что "Сибур" и Саудовская Аравия могут рассмотреть проект по производству каучука — такой же, как с Reliance Industries Limited (RIL) в Индии, где "Сибур" и RIL создали совместное предприятие. Доля RIL в совместном предприятии составляет 74,9%, доля "Сибура" - 25,1%.

В октябре Saudi Aramco, РФПИ и "Сибур" подписали меморандум по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии в РФ и Саудовской Аравии. Аналогичный меморандум был подписан между "Сибуром", Saudi Aramco и SABIC Industrial Investment Company. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил позднее, что фонд планирует инвестировать в проект "Сибура" и Saudi Aramco по строительству нефтехимического завода в Саудовской Аравии.

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