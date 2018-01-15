Чистая прибыль "Алросы" по РСБУ в 2017 г упала в 8,8 раза

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Алросы" ALRS по РСБУ в 2017 году упала в 8,8 раза по сравнению с 2016 годом и составила 16,9 миллиарда рублей, следует из опубликованного отчета компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 19,9%, до уровня в 200 миллиардов рублей.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 39,614 миллиона карат.