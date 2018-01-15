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СМИ: EN+ пригласила банки организовать SPO объемом $1 млрд


Компании / Индустрия / Финансы / Металлургия

 

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. En+ Group пригласила международные банки подать заявки на организацию вторичного размещения акций (SPO) компании объемом 1 миллиард долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника.

По информации одного из источников, участие некоторых банков, которые организовывали IPO компании на Лондонской фондовой бирже в ноябре прошлого года, на этот раз под сомнением из-за "кремлевского списка" США. В этот список, опубликованный Минфином США в конце января, вошли 96 крупных бизнесменов из РФ, в том числе владелец группы - бизнесмен Олега Дерипаска. Попадание в список не означает автоматического введения санкций против его фигурантов, но подразумевает, что санкции могут быть введены в будущем.

Представитель En+ отказался от комментариев агентству Рейтер. Пресс-секретарь Дерипаски сказал, что не комментирует рыночные слухи.

En+ в начале ноября прошлого года завершила первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже на 1,5 миллиарда долларов. Организаторами IPO выступили американские Citigroup, J.P. Morgan и Merrill Lynch, канадский BMO Capital Markets, швейцарские UBS и Credit Suisse, кипрская "дочка" Сбербанка SBER SIB (Cyprus), "ВТБ Капитал", Газпромбанк и французский Societe Generale.

Ранее в феврале британское издание The Daily Telegraph написало, что выход En+ на Лондонскую фондовую биржу вызывает у британской разведки MI6 "серьезные опасения относительно последствий для национальной безопасности". В статье также отмечалось, что один из акционеров компании - банк ВТБ - находится под санкциями США и ЕС, которые запрещают ему получать финансирование напрямую, однако не регулируют действия En+.

 

В британском регуляторе финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) РИА Новости на этой неделе заявили, что не знают о каких-либо нарушениях санкционного законодательства при проведении IPO En+ Group в Лондоне.

 

En+ Group, подконтрольная Дерипаске, — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".

 

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