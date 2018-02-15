МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО за 2017 год снизилась на 24,2% по сравнению с 2016 годом и составила 72,191 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка уменьшилась на 2,8%, до 158,683 миллиарда рублей.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций.