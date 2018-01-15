Работы над проектом обновленной Chevrolet Niva приостановлены

САМАРА, 15 фев - ПРАЙМ. GM-Avtovaz в настоящее время не работает над проектом Chevrolet Niva нового поколения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время работы по проекту Chevrolet Niva нового поколения приостановлены по ряду объективных причин. По запросу одного из акционеров компания GM-Avtovaz обновила бизнес-план. Окончательное соглашение по поддержке проекта акционерами пока не достигнуто", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что совет директоров GM-Avtovaz 13 декабря 2016 года не принял решения о начале реализации проекта новой Chevrolet Niva. Первоначально планировалось начать выпуск внедорожника нового поколения в начале 2017 года, но в марте 2015 года GM-Avtovaz приостановил строительство завода под Тольятти, на котором должен был выпускать обновленный автомобиль.

В июне 2016 года правительство Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашение со Сбербанком России, согласно которому банк готов был открыть кредитную линию GM-Avtovaz, но акционеры СП не предоставили гарантий реализации проекта, и кредит так и не был выдан.

Ранее власти Самарской области оценивали размер кредита на проект в размере 12-14 миллиардов рублей. Производственные мощности предприятия по выпуску новой Chevrolet Niva должны были составить до 120 тысяч автомобилей в год.

GM-Avtovaz — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" AVAZ(по 50%).