Чистый убыток Bombardier в 2017 г сократился в 1,8 раза

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток канадской машиностроительной компании Bombardier Inc. по итогам 2017 года сократился в 1,77 раза и составил 553 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию составил 0,25 доллара против убытка в 0,48 доллара годом ранее. Показатель выручки снизился в годовом выражении на 1% и составил 16,218 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистый убыток Bombardier составил 109 миллионов долларов, сократившись в годовом выражении в 2,38 раза. Разводненный убыток на акцию составил 0,05 доллара против убытка в 0,12 доллара в четвертом квартале 2016 года. Выручка компании выросла на 8% по сравнению с показателем годичной давности - до 4,715 миллиарда долларов.

"Bombardier завершил второй год своего пятилетнего плана финансового оздоровления с очень сильными показателями. Наше преобразование операционной деятельности идет полным ходом", - приводится в релизе компании комментарий ее главы Алена Бельмара (Alain Bellemare).

Bombardier Inc. - канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале.