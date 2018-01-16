Минпромторг ожидает в этом году вхождения ОАК в "Ростех"

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Минпромторг ожидает, что Объединенная авиастроительная корпорация UNAC войдет в "Ростех" в этом году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Газета "Коммерсант" в начале февраля написала, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга подключить "Ростех" к финансированию программы МС-21, что является первым шагом к передаче ОАК в состав "Ростеха". Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, в этом году (ожидаем вхождения ОАК в "Ростех")", - сказал Мантуров, добавив, что нынешний глава авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сохранит свой пост и после вхождения ее в "Ростех".