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Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" совершил поездку по Москве


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Прототип беспилотного автомобиля, технологию для которого разрабатывает "Яндекс.Такси", совершил успешную поездку по Москве, сообщается в блоге "Яндекса".

Автомобиль проехал по району Хамовники, где находится главный офис компании. Заезд состоялся в феврале, незадолго до этого в городе прошел снегопад — дороги успели почистить, однако на видео, опубликованном в блоге, видно, что на обочинах скопилось много снега. В водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме.

"Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. У поездок в холодное время года свои особенности", — сообщили в "Яндексе".

Как отмечает компания, изображение с обилием белого цвета сильно отличается от того, которое беспилотник "видит" летом: зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.

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