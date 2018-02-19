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Экспорт легковых автомобилей из России‍ за 2017 год вырос на 23%


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок
  • Кроссовер Skoda Yeti
    © Skoda

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. За прошлый 2017 год экспорт новых легковых автомобилей из России вырос на 23%, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Всего за прошлый год из России было экспортировано 38,8 тысячи машин.

Больше всего было экспортировано машин чешского бренда Skoda - 40% от общего объема. Это 15,7 тысячи автомобилей.

На втором месте - отечественная марка Lada концерна "Автоваз". В структуре экспорта на эти машины приходится чуть более 25% - 10,1 тысячи штук.

Третье место у французского бренда Renault. Машин под этим брендом было экспортированно с российских предприятий 3,7 тысячи единиц.

Помимо этого, по 2 тысячи автомобилей были экспортированы брендами Hyundai и Volkswagen.

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Авто

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