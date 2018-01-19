"Русал" готов выкупить долю Crispian в "Норникеле", но пока считает сделку незаконной

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Русал" готов выкупить акции "Норникеля" у Crispian Investments Ltd., но пока считает это предложение недействительным, говорится в сообщении "Русала".

В пятницу стало известно о том, что холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN, однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. "Интеррос" (через Whiteleave) является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

Как сообщает "Русал", Crispian уведомила компанию о предложении Bonico Holding Co Ltd (бенефициаром является Владимир Потанин) о покупке принадлежащих Crispian 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля" по цене 234 доллара за акцию и 23,40 доллара за ADR. Crispian, в соответствии с акционерным соглашением, выставила аналогичную оферту мажоритарным акционерам "Норникеля". "Интеррос" в пятницу уже подтвердил получение соответствующего предложения.

Как отмечает "Русал", по данным компании, структура Потанина Whiteleave приняла предложение Crispian.

"Совет директоров "Русала" постановил, что в текущих условиях... наилучшим решением также является принятие предложения Crispian, но строго на условии, что письмо (с офертой - ред.) имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения. "Русал" считает, что письмо таковым не является и, соответственно, любая продажа акций "Норильского никеля" компанией Crispian будет незаконной", - говорится в сообщении "Русала".

Высокий суд Лондона на этой неделе утвердит расписание слушаний по данному спору.