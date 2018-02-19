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СМИ: Daimler, возможно, использовала ПО для прохождения тестов на выхлопы


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Daimler AG для прохождения тестов на выхлопы в США, возможно, устанавливала на часть автомобилей специальное программное обеспечение, передает Dow Jones со ссылкой на немецкий еженедельник Bild am Sonntag, который приводит материалы расследования, проводящегося в США.

Как в воскресенье сообщило издание, при проходящей в США проверке были выявлены функции, которые, возможно, помогли дизельным машинам пройти тесты на выбросы, в том числе была обнаружена так называемая программа Bit15, выключающая функцию очистки выхлопов после 26 км поездки.

Как указал Bild am Sonntag, Daimler заявила, что не будет комментировать ход расследования, но добавила, что уже более двух лет полностью содействует властям.

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