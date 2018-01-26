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"Камаз" приобрел 49% крупнейшего поставщика "АвтоВАЗа" ОАТ


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Камаз" KMAZ приобрел 49% холдинга по производству автокомпонентов "Объединенные автомобильные технологии", говорится в сообщении компании.

Производитель грузовиков стал совладельцем ОАТ 20 февраля. До этого холдинг целиком принадлежал "РТ-Авто", входящую в "Ростех".

В декабре ФАС РФ удовлетворила ходатайство компании "Камаз" о покупке 49% ОАТ, представитель "Камаза" также подтверждал РИА Новости заинтересованность компании в сделке и говорил, что она может состояться в 2018 году.

Бывший президент "АвтоВАЗа" AVAZ Бу Андерссон после разногласий с руководством холдинга весной 2015 года договорился с "Ростехом", который тогда владел ОАТ через дочернюю структуру "Оборонпром", о приобретении "АвтоВАЗом" основных активов холдинга за 165 миллионов долларов беспроцентными векселями со сроком предъявления не ранее 1 января 2032 года.

Старое руководство холдинга было уволено, гендиректором был назначен Василий Лапотько из "Оборонпрома". Тогда же "АвтоВАЗ" запустил анализ оценки активов ОАТ, который так и не был закончен при Андерссоне.

В июне 2016 года глава "АвтоВАЗа" Николя Мор говорил журналистам, что ОАТ в ближайшее время не поменяет собственников и что холдинг продолжает оставаться основным поставщиком Волжского автозавода.

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