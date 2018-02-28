Volkswagen отзовет в Китае более 430 тыс автомобилей

ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Автопроизводитель FAW-Volkswagen, являющийся совместным предприятием немецкого концерна Volkswagen AG и китайского автопроизводителя FAW, отзовет на территории КНР 430 388 автомобилей из-за дефекта приборной панели, сообщается на сайте Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая (AQSIQ).

Отзыв автомобилей начнется уже 1 марта 2018 года.

"Отозваны будут 371 737 автомобилей модели Bora, произведенных в период с 16 февраля 2015 года по 8 сентября 2017 года. А также 58 651 авто модели Bora C-Trek, произведенных в период с 25 декабря 2015 года по 21 сентября 2017 года", — сообщило ведомство.

По данным AQSIQ, при долгой эксплуатации автомобиля и во время экстремальных условий он может заглохнуть и не будет заводиться по причине того, что при установке приборной панели, возможно, неправильно были смонтированы ведущие к ней провода, что, в свою очередь, может привести к аварийной ситуации.

Отмечается, что автопроизводитель заменит бракованные детали бесплатно. Автопроизводитель также обязан письменно оповестить владельцев соответствующих автомобилей о необходимости ремонта. Каждая из машин пройдет диагностику, если в ходе нее никаких дефектов и угрозы для водителей не выявят, то замена соответствующих элементов произведена не будет.