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Запасы алмазов "Алросы" в 2017 г увеличились на 5%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Запасы алмазов группы "Алроса" ALRS в 2017 году увеличились на 57,8 миллиона карат (на 5%) и по состоянию на 1 января составили 1,182 миллиарда карат, следует из сообщения компании.

Прирост запасов связан с разведкой и оценкой глубоких горизонтов трубки "Интернациональная" (в интервале глубин 1190-1650 метров), подсчетом запасов глубоких горизонтов трубки "Юбилейная" (до горизонта -680 метров), а также завершением оценочных работ по 3-й очереди погребенной россыпи Нюрбинская.

"Объем общих запасов алмазов с учетом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами ГКЗ увеличился за год на 57,8 миллиона карат (без учета погашения запасов). По состоянию на 1 января 2018 года он составил 1,182 миллиарда карат", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, на выполнение геологоразведочных и эксплоразведочных работ в 2017 году она направила в общей сложности почти 8 миллиардов рублей. Одновременно в компании стартовала реформа геологоразведочного комплекса, направленная на повышение его эффективности.

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