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ФАС возбудила дело против НМТП по жалобе "Роснефтефлота"


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по жалобе "Роснефтефлота", сообщила служба.

"В Краснодарское УФАС России поступило заявление АО "Роснефтефлот" на действия ПАО "Новороссийский морской торговый порт" NMTP(ПАО "НМТП"), которое издало руководство по обработке судов в морском терминале... и направило в адрес ПАО "НК "Роснефть" ROSN дополнительные соглашения к договору на оказание услуг по перевалке нефти на 2018 год и предложение учитывать новые условия при взаимодействии с покупателями и судовладельцами. По признакам злоупотребления доминированием, выразившемся в издании антиконкурентного руководства, возбуждено дело", - говорится в сообщении.

Кроме того, за навязывание контрагентам швартовных и экологических услуг при обслуживании судов в НМТП ведомством выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Срок исполнения предупреждения - 12 марта 2018 года. В случае его неисполнения ФАС может возбудить в отношении НМТП новое антимонопольное дело.

ФАС в июне 2016 года возбудила антимонопольные дела в отношении девяти стивидорных компаний, в том числе ПТП и НМТП (обе входят в группу НМТП). Однако обе компании выиграли суды против ведомства. Глава ФАС Игорь Артемьев даже пожаловался президенту РФ Владимиру Путину и попросил дать поручение акционерам НМТП перевести тарифы из долларов в рубли. Глава государства поручил с 1 января 2018 года перевести тарифы для стивидоров во всех портах в рубли, однако оговорил, что во избежание убытков у компаний возможны исключения в конкретных ситуациях.

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