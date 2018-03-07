Polymetal выходит из Долинного золоторудного проекта в Казахстане

АСТАНА, 7 мар - ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") выходит из проекта по разработке золоторудного месторождения Долинное в Казахстане, следует из сообщения АО "АК Алтыналмас", известившего Казахстанскую фондовую биржу о приобретении 100% долей ТОО "Актогай Мыс" - недропользователя месторождения.

В сообщении уточняется, что 1 марта совет директоров "АК Алтыналмас" принял решение о покупке 50% долей "Актогай Мыс" у PMYL Hokding и 50% у Dolphinflip Co Ltd. Общая сумма сделки составляет 33,5 миллиона долларов, она включает средства, которые будут направлены на погашение долга "Актогай Мыса" по договорам займа.

В июне 2015 года Polymetal подписал соглашение о покупке 25-процентной доли в "Актогай Мыс", компания также взяла на себя обязательства по финансированию геологоразведочных работ на месторождении и технологических исследований. Летом 2017 года "Полиметалл" увеличил свою долю в ТОО до 50%.

АО "АК Алтыналмас" является недропользователем группы месторождений Акбакайского региона в Жамбылской области, а также месторождения Пустынное и участка Карьерного в Карагандинской области. Финальным продуктом компании является золото в слитках Доре, которое направляется на дальнейшую очистку на аффинажный завод ТОО "Тау-Кен Алтын" в Астане. Мощность Акбакайской золотоизвлекательной фабрики составляет 1 миллион тонн руды в год; проекта "Пустынное" - 2 миллиона тонн. 67,5% акций компании числится за Gouden Reserves B.V., головной офис которой находится в Нидерландах. Держателем 32,5% акций компании является Владимир Джуманбаев.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане и Армении. В 2017 году увеличила производство золота на 21%, до 1,075 миллиона унций (33,436 тонны), серебра — снизила на 8%, до 29,2 миллиона унций (908,222 тонны). Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в сравнении с годом ранее — до 1,433 миллиона унций.