"Алроса" досрочно погасила банковские кредиты на $450 млн

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. АК "Алроса" досрочно погасила банковские кредиты в размере 450 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

"Алроса" ALRS досрочно погасила банковский кредит в размере 250 миллионов долларов, а также часть банковского кредита в размере 200 миллионов долларов, привлеченные у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года соответственно, вследствие чего долг "Алроса" снижен более чем на 27% – до 1,17 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Погашение банковских кредитов было осуществлено за счет денежных средств, полученных в результате проведенного в феврале 2018 года аукциона по продаже газовых активов "Алросы".