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Минтранс РФ: Таджикистан не подтвердил "Уральским авиалиниям" допуск на ряд маршрутов


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Авиавласти Таджикистана не подтвердили российской авиакомпании "Уральские авиалинии" допуск на ряд маршрутов из городов РФ в города Таджикистана; Россия оставляет за собой право на зеркальные меры, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.

"Министерство транспорта РФ выражает обеспокоенность в связи с неподтверждением полетов российского назначенного перевозчика авиакомпании "Уральские авиалинии" в Таджикистан", - заявил представитель ведомства. В нарушение международных договоренностей, отметил он, и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь – Душанбе.

"Начиная с 12 марта 2018 года это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров. Заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются не подтверждены по неизвестным причинам", - продолжили в российском министерстве.

В этой связи Минтранс РФ призывает министерство транспорта Таджикистана к соблюдению обязательств, взятых на себя в рамках действующих международных договоренностей.

В случае, если у авиационных властей Таджикистана имеются дополнительные вопросы по урегулированию данной ситуации, авиавласти России выражают готовность начать переговорный процесс 22 или 23 марта 2018 года в Москве и просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании "Уральские авиалинии", добавил представитель Минтранса.

"Российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на готовность таджикской стороны укреплять и развивать сотрудничество между нашими странами в области воздушного транспорта. В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии" по всем вышеуказанным маршрутам согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика", - подчеркнули в ведомстве.

 

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