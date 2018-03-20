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СМИ: Судоверфь "Звезда" расторгла контракты с крупным подрядчиком


Компании / Индустрия

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Судостроительная верфь "Звезда", строящаяся на Дальнем Востоке, расторгла все контракты с одним из своих крупнейших подрядчиков – ООО "Комплексные энергетические решения" (КЭР, владелец - Игорь Лукашенко), пишет РБК со ссылкой на близкий к одному из подрядчиков стройки источник.

Судоверфь, которую строят "Роснефть" и Газпромбанк строят в Приморском крае.

Контракты с КЭР были расторгнуты на сумму более чем 17,5 млрд рублей. речь идет о строительстве четырех крупных цехов, камеры для чистки, сушки и окраски конструкций танкеров, газовозов и других морских судов.

Как сообщил изданию представитель "Роснефти", смена подрядчика – "безусловное право руководства судоверфи и абсолютно нормальное явление для масштабной стройки, имеющей стратегическое значение для страны".

Верфь уже объявила конкурсы почти на все работы, которые не были выполнены КЭР, однако сроки строительства "Звезды" теперь сдвигаются на период от 8 до 19 месяцев, говорится в тендерной документации.

Судоверфь строится двумя очередями. Сдача первой должна быть в 2012–2019 годах, второй - в 2018–2024 годах. Объекты, которыми занималась коспания КЭР, относятся к первой очереди.

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