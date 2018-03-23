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"Павлик" в 2018 г увеличит добычу золота на 8%, намерен провести IPO после 2020 г


Компании / Индустрия / Металлургия

МАГАДАН, 23 мар - ПРАЙМ. АО ЗРК "Павлик" (входит в ИК "Арлан") в 2018 году планирует добыть на одноименном месторождении в Магаданской области 7 тонн золота, что на 8% больше, чем годом ранее, а после 2020 года будет думать о проведении IPO, сообщил генеральный директор предприятия Василий Макаров в интервью Вестнику золотопромышленника.

В январе-феврале текущего года "Павлик" уже извлек около 1,05 тонны золота. "Мы планируем расширение производства. Если сейчас ГОК может перерабатывать до 5,5 миллиона тонн руды, то в 2020 году планируется переработка уже 10 миллионов тонн руды и производство 12-13 тонн золота", - сказал Макаров. Перспективные запасы месторождения Павлик позволяют выйти на производительность по переработке 15 миллионов и даже 20 миллионов тонн руды (20-25 тонн золота), добавил он.

В текущем году "Павлик" также намерен увеличить запасы месторождения примерно на 100 тонн, до 250 тонн по категориям С1+С2, и примерно 50 тонн ресурсов по Р1. В 2016-2017 годах предприятие направило на перспективную геологоразведку порядка 10-11 миллионов долларов, на следующий цикл — 2018-2019 годы планируется примерно такая же сумма.

Кроме этого, Макаров сообщил, что ЗРК "Павлик" после 2020 года – после удвоения производства до 13 тонн золота, будет выходить на IPO. "Конечно рассматриваем и задумываемся над этим вопросом, но делать это будем не сейчас, - после 2020 года. И IPO, и M&A, как вариант, с тем, кто уже торгуется на бирже, - отмечает Макаров. – Пока для M&A, конкретно мы никого не рассматриваем, но это может быть любая компания и не обязательно из первой десятки российских производителей золота".

Месторождение Павлик входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла в Магаданской области. Было открыто в 1942 году. Золоторудный комбинат на Павлике был запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2015 года. Инвестиции в проект оцениваются в 550 миллионов долларов. Добыча на месторождении ведется открытым способом, извлечение золота — не менее 82%. За 2015 год ЗРК "Павлик" добыл 1,081 тонны золота и 270 кг серебра, в 2016 году — 3,839 тонны золота, в 2017 — 6,5 тонны.

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