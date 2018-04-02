Продажи Mitsubishi в РФ в марте выросли втрое

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда Mitsubishi в России в марте 2018 года выросли в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,227 тысячи, сообщила пресс-служба ООО "ММС Рус" - дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.

"Объем реализованных автомобилей Mitsubishi в России за прошлый месяц составил 5227 единиц. Это лучший результат с января 2015 года. Общие продажи марта выросли почти в два раза по сравнению с февралем (+80%). Продажи более чем в три раза выше показателей марта 2017 года (1707 единиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж остается модель Outlander – в марте всего было продано 2,76 тысячи автомобилей, что в 1,7 раза превышает результаты февраля. Продажи Mitsubishi Pajero Sport достигли 1,225 тысячи автомобилей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с февралем. Также в марте было продано 778 пикапов Mitsubishi L200, что в 4,4 раза больше, чем месяцем ранее.

"В марте 2018 года мы вышли на рекордные результаты после непростого периода, что позволило перевыполнить план не только по календарному, но и по финансовому году. Всего с апреля 2017 по март 2018-го включительно нашей дилерской сетью было реализовано 30,304 тысячи автомобилей, что на 90% выше, чем за прошлый аналогичный период. Это отличные результаты, которые позволят нам продолжить возвращение марки Mitsubishi Motors в России на лидерские позиции", – сообщил президент и главный исполнительный директор ООО "ММС Рус" Наоя Накамура, слова которого приводятся в сообщении.

Mitsubishi Motors Corporation в сентябре 2010 года запустила собственное производство в России под Калугой. В настоящий момент завод выпускает две самые продаваемые модели марки – Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.