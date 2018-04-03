FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлин на товары из США с эффектом в $611,5 млн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Китай официально уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что страна ввела ответные пошлины с общим ущербом для американских экспортеров в 611,5 миллиона долларов в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, следует из документов ВТО.

"Мы считаем, что меры, принятые Соединенными Штатами, не согласуют с их же обязательствами по соответствующим положениям торгового закона от 1994 года и соглашения о гарантиях", - говориться в документе.

США, обосновав свои действия соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие пошлины до 1 мая.

В ответ Китай в понедельник ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину - 25%. В итоге при общем объеме импорта по этим статьям в 2,75 миллиарда долларов ущерб для американских компаний от увеличения пошлин оценивается в 611,46 миллиона долларов.

 

Кроме того, президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ