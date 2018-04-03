Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлин на товары из США с эффектом в $611,5 млн

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Китай официально уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что страна ввела ответные пошлины с общим ущербом для американских экспортеров в 611,5 миллиона долларов в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, следует из документов ВТО.

"Мы считаем, что меры, принятые Соединенными Штатами, не согласуют с их же обязательствами по соответствующим положениям торгового закона от 1994 года и соглашения о гарантиях", - говориться в документе.

США, обосновав свои действия соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие пошлины до 1 мая.

В ответ Китай в понедельник ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину - 25%. В итоге при общем объеме импорта по этим статьям в 2,75 миллиарда долларов ущерб для американских компаний от увеличения пошлин оценивается в 611,46 миллиона долларов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.