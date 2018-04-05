Суд в США отказался рассматривать иск "Северстали" против новых ввозных пошлин на сталь

ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга "Северсталь" CHMF против новых ввозных пошлин США на сталь, говорится в решении суда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 25% на импортную сталь за рядом исключений. Подавшие иск швейцарская компания Severstal Export GMBH и американская Severstal Export Miami Corp заявляют, что президент мог превысить полномочия, а их бизнесу в результате введения пошлин будет нанесен непоправимый ущерб.

"Суд находит, что истцы показали, хотя и не особенно убедительно, наличие непоправимого ущерба. Однако степень потенциального ущерба недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы истцов на успех иска при его рассмотрении по существу", - говорится в 25-страничном решении судьи Джейн Рестани.

Ранее представитель "Северстали" заявлял РИА Новости, что решение Трампа является грубым нарушением международных норм и законов США, а утверждение о том, импорт продукции в США является угрозой национальной безопасности страны, на котором оно базируется, не соответствует действительности. Применение подобных ограничений другими странами, полагают в "Северстали", может спровоцировать масштабные торговые войны и поставит под угрозу разрушения действующую систему регулирования мировой торговли в рамках ВТО.

При этом, как пояснял РИА Новости представитель "Северстали", США не является одним из приоритетных рынков компании. В частности, в 2017 году на США пришлось около 2% продаж "Северстали" в выручке, или около 4% в объёмах. Эти объёмы компания готова перенаправить на другие рынки.