FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Суд в США отказался рассматривать иск "Северстали" против новых ввозных пошлин на сталь


Компании / Индустрия / Металлургия
  • #Суд
    © fotolia.com, brat82

ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга "Северсталь" CHMF против новых ввозных пошлин США на сталь, говорится в решении суда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 25% на импортную сталь за рядом исключений. Подавшие иск швейцарская компания Severstal Export GMBH и американская Severstal Export Miami Corp заявляют, что президент мог превысить полномочия, а их бизнесу в результате введения пошлин будет нанесен непоправимый ущерб.

"Суд находит, что истцы показали, хотя и не особенно убедительно, наличие непоправимого ущерба. Однако степень потенциального ущерба недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы истцов на успех иска при его рассмотрении по существу", - говорится в 25-страничном решении судьи Джейн Рестани.

Ранее представитель "Северстали" заявлял РИА Новости, что решение Трампа является грубым нарушением международных норм и законов США, а утверждение о том, импорт продукции в США является угрозой национальной безопасности страны, на котором оно базируется, не соответствует действительности. Применение подобных ограничений другими странами, полагают в "Северстали", может спровоцировать масштабные торговые войны и поставит под угрозу разрушения действующую систему регулирования мировой торговли в рамках ВТО.

При этом, как пояснял РИА Новости представитель "Северстали", США не является одним из приоритетных рынков компании. В частности, в 2017 году на США пришлось около 2% продаж "Северстали" в выручке, или около 4% в объёмах. Эти объёмы компания готова перенаправить на другие рынки.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ