СМИ: "Русал" попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Русал" попросил своих клиентов приостановить платежи после введения против компании санкций со стороны США, сообщает агентство Блумберг.

"Мы просим, чтобы вы незамедлительно приостановили все платежи и переводы "Русалу" до дальнейших уведомлений. Мы активно работаем над обеспечением непрерывности нашей деятельности", - цитирует агентство заявление компании, ссылаясь на копию письма от 6 апреля, подписанного главой отдела маркетинга.

Уточняется, что "Русал" объясняет просьбу о такой приостановке необходимостью оценить последствия санкций. Ранее в понедельник производитель алюминия сообщал также о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.