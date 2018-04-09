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СМИ: "Русал" попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Русал" попросил своих клиентов приостановить платежи после введения против компании санкций со стороны США, сообщает агентство Блумберг.

Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ"Первая ласточка. "Русал" уже пострадал от последствий санкций США

"Мы просим, чтобы вы незамедлительно приостановили все платежи и переводы "Русалу" до дальнейших уведомлений. Мы активно работаем над обеспечением непрерывности нашей деятельности", - цитирует агентство заявление компании, ссылаясь на копию письма от 6 апреля, подписанного главой отдела маркетинга.

Уточняется, что "Русал" объясняет просьбу о такой приостановке необходимостью оценить последствия санкций. Ранее в понедельник производитель алюминия сообщал также о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.

 

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