Чистая прибыль Красцветмета в 2017 году выросла на 12%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Красцветмет по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль на 12% по сравнению с годом ранее - до 0,5 млрд рублей, выручка выросла на 10% и составила 21 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в компании.

По итогам прошлого года Красцветмет остается одним из крупнейших производителей драгоценных металлов в мире. В 2017 году производство золота выросло на 22%, до 220 тонн, что стало историческим рекордом для компании.

Объем произведенных металлов платиновой группы вырос на 7% - до 118 тонн. Было выпущено 3,3 тонны каталитических систем для предприятий азотной промышленности (+19%) и 2,7 тонны цепей из золота (+35%) для ювелирной отрасли.

По итогам года аффинажный дивизион Красцветмета занял 72% рынка по производству золота, дивизион технических изделий – 56% по производству каталитических систем, ювелирный дивизион – 16% по выпуску цепей из золота.

На долю Красцветмета в прошлом году пришлось 85% рынка переработки отработанных промышленных катализаторов и 35% автомобильных нейтрализаторов, что составляет 700 и 250 тонн соответственно.

Продукция компании была поставлена более чем в 20 стран мира, доля экспортной выручки составила 40%. В прошлом году Красцветмет создал совместное предприятие с АО "Узкимёсаноат" в Узбекистане.

Кроме того, в 2017 году R&D Park Красцветмета стал членом Международной ассоциации научных парков – IASP, объединяющей 374 технопарка из 77 стран мира.