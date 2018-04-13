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Илон Маск пообещал, что Tesla выйдет в прибыль уже в течение 2018 года


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla зафиксирует прибыль по итогам третьего и четвертого кварталов текущего года, написал глава компании Илон Маск в своем Twitter.

"Tesla будет прибыльной в третьем и четвертом кварталах, так что нет необходимости привлекать средства", - говорится в сообщении Маска.

В феврале Tesla сообщила о крупнейшем квартальном убытке в истории компании. В четвертом квартале 2017 года ее убыток составил 675,35 миллиона долларов, что в 5,6 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года.

По итогам же всего 2017 года чистый убыток компании вырос втрое, до 1,961 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 11,83 доллара против 4,68 доллара в 2016 году. Выручка при этом увеличилась в 1,6 раза, до 11,76 миллиарда долларов.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

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