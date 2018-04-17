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Группа ММК за I квартал увеличила производство стали на 2,7%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого квартала 2018 года увеличила производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года на 2,7% - до 3,147 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

По сравнению с показателем четвертого квартала прошлого года выпуск стали снизился на 4,4%. Выпуск чугуна за отчетный период в годовом выражении увеличился на 1,3% - до 2,404 миллиона тонн, в квартальном - снизился на 9,4%.

Отгрузка товарной металлопродукции увеличилась на 1,6% - до 2,83 миллиона тонн в квартальном выражении. Производство угольного концентрата "ММК-Уголь" составило 666 тысяч тонн – снижение на 12,4% к уровню предыдущего квартала, рост на 9,4% - в годовом выражении.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Группа в 2017 году увеличила производство стали на 2,5% - до 12,86 миллиона тонн.

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