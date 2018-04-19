Чистая прибыль американской Alcoa в I квартале сократилась на 11%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corporation за первые три месяца 2018 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 274 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за январь-март составила 0,8 доллара против 1,21 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась при этом на 16,4% в годовом выражении - до 3,09 миллиарда долларов.

Компания ожидает по итогам 2018 года скорректированную EBITDA, без учета специальных статей, на уровне 3,5-3,7 миллиарда долларов, что выше предыдущего прогноза в 2,6-2,8 миллиарда долларов. Вместе с этим Alcoa ожидает глобальный дефицит глинозема и алюминия в текущем году.

Компания отмечает негативное влияние низких цен на глинозем в прошедшем квартале, а вместе с этим - более низкую стоимость затрат на электроэнергию и более высокие цены на алюминий.

Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. В ноябре 2016 года завершилось разделение Alcoa Inc. на две независимые компании - Arconic Inc. и Alcoa Corporation. Отмечалось, что Alcoa Corp. сосредоточится на бокситовом, алюминиевом, глиноземном и энергетическом бизнесах, а также на металлическом литье. Arconic займется производством и поставками материалов и продуктов для аэрокосмической, автомобильной и других отраслей.