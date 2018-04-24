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Чистая прибыль Caterpillar за I квартал подскочила в 8,7 раза


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской компании Caterpillar Inc., за первый квартал 2018 года подскочила по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 8,7 раза, до 1,665 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,74 доллара против 0,32 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла при этом на 30,9%, до 12,859 миллиарда долларов.

По словам главы компании Джима Амплби (Jim Umpleby), компания продемонстрировала рекордную квартальную прибыль благодаря усилиям "всей команды".

"Благодаря сильным результатам в первом квартале и росту спроса (на продукцию компании - ред.) во всех регионах, мы улучшаем прогноз на 2018 год", - сообщил Амплби. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию повышен до 10,25- 11,25 доллара против прежних 8,25-9,25 доллара. При этом объем средств, которые планируется направить на реструктуризацию, оставлен без изменений - 400 миллионов долларов.

Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.

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