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Fesco купила 25% минус 1 акция "Русской тройки" у НПФ "Благосостояние"


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Группа Fesco купила 25% минус 1 акция "Русской тройки" (РТ) у НПФ "Благосостояние", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Сделку по приобретению акций НПФ "Благосостояние" закрыли, теперь владеем 75% минус одна акция. Как заявляли ранее, мы заинтересованы в консолидации 100% акций РТ, так как это отвечает нашей стратегии развития ключевого сегмента бизнеса – контейнерных перевозок, а также позволит повысить эффективность управления активами за счет использования платформ РТ напрямую в наших сервисах", - сказали в группе.

"Что касается пакета РЖД, то наши планы неизменны, мы будем смотреть на итоги аукциона РЖД и финальную стоимость, за которую они будут готовы продать свой пакет. В аукционе мы не участвуем, у нас есть преимущественное право на приобретение пакета", - добавили в Fesco.

Федеральная антимонопольная служба ранее одобрила ходатайство Fesco о приобретении 50% голосующих акций "Русской тройки". АО "Русская тройка" — российский железнодорожный оператор.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

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