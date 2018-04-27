"Транснефть" не отменяет сделку с "Суммой" по НМТП, разбирается в ситуации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. "Транснефть" не отказывается от сделки с "Суммой" по покупке акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), но пока разбирается в ситуации, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Пока ничего не происходит. Все, что происходит, вы знаете. Мы сейчас в этой ситуации считаем правильным пока разобраться во всем, ну и в перспективах. Мы от сделки не отказывались, она пока у нас легитимная. У нас есть директива правительства, есть разрешение ФАС согласованное. Сейчас в таком подвешенном состоянии", - сказал Токарев.

Отвечая на вопрос о том, означает ли, что "Транснефть" не сможет до завершения разбирательств продолжать работу над сделкой, он сказал: "Нет, мы не связываем это с судебными разбирательствами. Нам надо просто определиться с "Суммой" самой, с ее перспективами, потому что у группы много проблем и долговых обязательств, как они собираются это решать, и в зависимости от того, как будет складываться сегодня ситуация у них, в целом перспектив результатов следствия. Наверное, все вместе эти все факторы дадут возможность какое-то решение принять уже конкретное".

"Сейчас я не готов конкретное что-то говорить, у нас у самих такой ясности нет", - добавил Токарев.

В конце феврале ФАС сообщила, что одобрила получение "Транснефтью" контроля над 50,1% голосующих акций НМТП с предписанием. Одобрение выдано сроком на год с возможностью продления.

"Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.) Группа "Сумма" (совладелец которой Зиявудин Магомедов сейчас находятся под следствием) вела переговоры с "Транснефтью" о продаже своего пакета акций в порту. "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%, Росимуществу принадлежат 20% акций порта, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.