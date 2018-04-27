Отказ Дерипаски от контроля в En+ может избавить "Русал" от санкций США

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Согласие Олега Дерипаски сократить долю в En+ Group и выйти из совета директоров компании серьезно повышает шансы подконтрольного ей "Русала" выйти из-под санкций США, полагают аналитики, опрошенные РИА Новости. Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров

Ранее в пятницу En+ Group сообщила, что ее основной акционер Олег Дерипаска согласился снизить долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров. Кроме того, En+ Group обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами компании с 7 мая до 31 октября.

"Этот шаг резко повышает шансы на то, что "Русал" будут осенью выведен из-под санкций. 100% уверенности, конечно, быть не может, но уже близко к тому. А дополнительно появляются неплохие шансы, что и Еn+ будет исключена из списка, хотя ранее это, мне кажется, не обсуждалось", - считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Он напомнил, что 48,13% акций "Русала" принадлежит En+, более 60% акций которой, в свою очередь, принадлежит Дерипаске. То есть напрямую контрольным пакетом "Русала" Дерипаска не владеет. En+ Group обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок выхода из ее акций и долга

"Еn+ принадлежит только 48,13% акций "Русала", но есть права контролирующего акционера, оговоренные в акционерном соглашении. Соответственно, выйти из контроля можно было двумя путями. Во-первых, можно было пересмотреть акционерное соглашение, убрать этот пункт и передать полномочия менеджменту компании или сторонней управляющей компании. Но было непонятно, согласится ли с таким ходом Минфин США. Видимо, был выбран второй путь – сократить долю владения в Еn+ до размера менее контрольного пакета. Тем самым, структуры Олега Дерипаски перестают контролировать Еn+ и автоматически "Русал" тоже", - пояснил аналитик.

"Дерипаска не может снизить долю в "Русале", поскольку не владеет компанией. "Русалом" владеет холдинг En+. Снижение доли в холдинге En+ позволит претендовать на снятие американских санкций. В базовом сценарии ожидается, что компании вновь получат возможность производить расчеты в долларах США и работать с прежними поставщиками и покупателями, так как с них будет снят риск вторичных санкций", - считает и аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин".

ОЖИДАЕМАЯ РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Как отметил Калачев, сообщение En+ должно уже в ближайшее время позитивно сказаться на стоимости акций обеих компаний.

"Сейчас рынки уже закрыты. Реакцию российского фондового рынка мы увидим уже завтра утром, а на Гонконгской бирже и в Лондоне – только в понедельник. Если за это время не последует опровержения, бумаги должны показать рост котировок", - считает эксперт.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

В список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов En+ - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией было дано два месяца — срок истечет 5 июня.