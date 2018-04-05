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Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в I квартале выросла на 30%


Компании / Индустрия / Металлургия

 

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" GMKN по РСБУ в первом квартале 2018 года выросла на 30% по сравнению с показателем за первый квартал 2017 года - до 48,8 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла на 28% - до 120,99 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 34% - до 75,6 миллиарда рублей, прибыль от продаж - на 36%, до 67,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 27% и составила 61,6 миллиарда рублей.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2017 году компания сократила выпуск никеля на 8% - до 217,1 тысячи тонн, меди - увеличила на 11%, до 401,08 тысячи тонн.

 

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