Бензин в РФ в апреле максимально подорожал с начала года‍

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. За апрель текущего года средние цены на бензин сорта АИ-92 на московских заправках выросли на 1,25 рубля - до 39,9 рубля за литр (рост составил 3,03%), литр топлива АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля - до 43,07 рубля (прибавка +2,86%). Эти данные опубликованы Московской топливной ассоциацией (МТА).

Отмечается, что половина роста цен на бензин в столичном регионе произошла за последние десять предпразничных дней - с 23 апреля по 3 мая. За этот период литр АИ-92 подорожал на 69 копеек, АИ-95 - на 64 копеек.

Поясняется также, что розничные цены на бензин подняли все АЗС: как крупные вертикально интегрированные компании-производители, так и владельцы небольших независимых сетей.

Всего с 1 января 2018 года подорожание бензина сортов АИ-92 и АИ-95 составило только 1,32 рубля и 1,28 рубля за литр соответственно.

Как пишет РБК, главной причиной роста цен на бензин в рознице стало повышение акцизов на топливо. В текущем году повышение произойдет два раза: первый - в январе, второй - в июле.