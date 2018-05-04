Polymetal продал свою долю в месторождении Долинное за $16,7 млн

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Polymetal International plc (объединяет активы АО "Полиметалл") закрыл сделку по продаже 50% в золоторудном месторождении Долинное компании "АК Алтыналмас", следует из сообщения Polymetal.

Polymetal и компания Dolphinflip в марте текущего года заключили юридически обязывающее соглашение c компанией "Алтыналмас" о передаче своих 50-процентных долей в золоторудном месторождении Долинное в Казахстане за общее денежное вознаграждение в размере 33,5 миллиона долларов, скорректированное на оборотный капитал.

После получения всех одобрений от регулирующих органов данная сделка была завершена, и 100% доля в месторождении Долинное была передана компании "Алтыналмас". Чистое вознаграждение, полученное Polymetal за его 50-процентную долю, с учётом корректировки оборотного капитала до налогообложения составило 16,7 миллиона долларов, выплаченных денежными средствами, говорится в сообщении.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с рабочими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане и Армении, объединяет восемь действующих месторождений, занимает второе место в России по производству золота. В 2017 году увеличила производство золота на 21% - до 1,075 миллиона унций (33,4 тонны), серебра — снизила на 8%, до 29,2 миллиона унций (908,2 тонны).