Новый президентский автомобиль получил имя "Сенат-лимузин"

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый лимузин президента России Владимира Путина, полностью произведенный в России из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин", сообщил в эфире телеканала "Россия 24" его ведущий, автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев.

"Это то самое автомобильное семейство "Аурус", венцом которого как раз является тот самый лимузин, который вы видели, с государственным номером в776ус 77. Но номер здесь не важен, здесь важно как раз узнать о том самом автомобиле, потому что на самом деле тот автомобиль, который вы видели, – это представитель целого семейства, лимузин называется "Сенат-лимузин". Есть еще у этого семейства и седан, он просто называется "Сенат". Также вы сегодня эту модель не увидели, но она вскоре будет представлена, это MPV – микроавтобус, он носит название "Арсенал". Все названия этого автомобильного семейства, они созвучны с башнями Кремля", - рассказал он.

По словам Щугорева, длина лимузина – 6 метров 62 сантиметра, ширина – два метра, высота - 1,695 метра, дорожный просвет – 200 миллиметров.

"Что за двигатель был установлен в этом автомобиле? Все всё время рассуждали о каком-то "Царь-двигателе", называя этим двигателем тот мотор, который действительно разработан, он есть сейчас в научно-исследовательском институте автомобильных и автомоторных исследований. Так вот, этот мотор – 800 лошадиных сил – он есть, но в том автомобиле, который вы видели сегодня, установлен мотор 598 лошадиных сил, V8, битурбированный двигатель 4 и 4 литра", - добавил журналист.