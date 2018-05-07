"Уралхим" в I квартале увеличил производство на 3%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, в первом квартале 2018 года увеличил производство товарной продукции на 2,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 1,644 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Производство аммиачной селитры и ее производных увеличилось на 4,6% и составило 793 тысячи тонн. Выпуск карбамида остался на уровне прошлого года и составил 315 тысяч тонн. Аммиака в январе-марте было произведено на 1% меньше - 204 тысячи тонн, выпуск сложных удобрений снизился на 14,9%, до 188 тысяч тонн.

Производство диаммонийфосфата (DAP) и моноаммонийфосфата (MAP) повысилось в 2,1 раза - до 67 тысяч тонн, других минеральных удобрений - составило 6 тысяч, как и годом ранее. Других химических продуктов "Уралхим" произвел на 16,7% больше, чем в первом квартале прошлого года - 70 тысяч тонн.

Рост производственных показателей компания объясняет увеличением выпуска слабой азотной кислоты на Кирово-Чепецком химическом комбинате (КЧХК) и "Азоте", где удалось повысить среднесуточную выработку агрегатов кислоты и одновременно сократить сроки проведения ремонтов. Благодаря наличию дополнительных объемов кислоты увеличился выпуск аммиачной селитры и ее производных.

"На КЧХК со 100%-ной загрузкой работала установка по производству нитрата кальция, выпустившая на 10 тысяч тонн продукта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В связи с конъюнктурой рынка часть мощностей ВМУ ("Воскресенские минеральные удобрения" - ред.) была переориентирована на выпуск фосфорных удобрений вместо сложных", - добавляет компания.

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании - филиал "Азот", "Минеральные удобрения" (Пермь), "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). Основным бенефициаром "Уралхима" является предприниматель Дмитрий Мазепин.