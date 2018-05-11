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Братьям Магомедовым предъявлено официальное обвинение


Компании / Индустрия

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Братьям Магомедовым - владельцу группы "Сумма" Зиявудину и бывшему сенатору Магомеду - предъявлены официальные обвинения в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных денег, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Магомедовы вместе с бывшим руководителем компании "Интэкс" Артуром Максидовым были задержаны 30 марта. Их подозревали в организации преступного сообщества, растрате и мошенничестве.

Дело состоит из семи эпизодов преступлений. Общий ущерб оценивается в 2,5 млрд рублей.

Издание поясняет, что следователь следственного департамента МВД Николай Будило "на днях" предъявил братьям Магомедовым и Максидову официальные обвинения. Позднее он допросил всех троих фигурантов в новом процессуальном статусе.

"Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей", - пишет "Ъ".

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Арест братьев Магомедовых

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