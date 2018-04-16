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"Русал" возобновил перевозки продукции на экспорт в подвижном составе "Трансконтейнера"


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Русал" в мае 2018 года возобновил перевозки продукции на экспорт в подвижном составе "Трансконтейнера" TRCN, и стороны обсуждают дополнительные объемы, сообщил журналистам первый заместитель финансового директора оператора Андрей Жемчугов.

"Да, все нормально. (Возобновили - ред.) в мае. Все заявки на май подтверждены и, более того, ведутся переговоры о дополнительных объёмах", - сообщил Жемчугов во вторник.

Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ"Бумаги "Русала" и En+ останутся заложниками решений по санкциям

Гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков 17 апреля сообщал журналистам, что "Русал" приостановил отгрузку на экспорт алюминия в контейнерах "Трансконтейнера". Он говорил тогда, что из 3 тысяч плановых контейнеров в месяц оператор перевез около 700.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, Группу ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

Изначально Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и Группы ГАЗ до 6 июня, а завершения контрактов с "Русалом" - до 23 октября. Кроме того, ведомство не исключило снятия санкций в случае отказа Дерипаски от контроля в компаниях.

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